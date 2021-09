MotoGP, Vinales commenta il suo debutto con l’Aprilia

Con il Gran Premio disputato ad Aragon Maverick Vinales ha ufficialmente dato il via al nuovo capitolo della sua carriera motoristica in sella all’Aprilia.

Il diciottesimo posto, certamente, di per sé non è un risultato positivo ma quello che più importava era che il pilota spagnolo facesse il pieno di sensazioni e prendesse confidenza con la moto in maniera tale da apportare i dovuti correttivi nei prossimi appuntamenti in pista.

“Ho cercato di concentrarmi sul mio passo. Il ritmo non era male e non ero così lontano dai migliori. Ma per i primi giri della corsa serve capire meglio alcune cose sulla moto, prima di poterla veramente mettere sotto pressione” ha affermato il nativo di Figueres dopo la gara.

“La partenza è stata davvero fantastica, ed ero curioso di capire come sarebbe stata. Ovviamente avevo dei piloti davanti a me e non sapevo quanto potessi rischiare. Ma è andata bene, mi sono sentito bene anche se non conosco abbastanza bene la moto per poterla stressare al limite. Avessi iniziato quattro file più avanti, sarebbe stato diverso” ha proseguito nella sua disanima Vinales prima di rivelare dove dovrà migliorare prossimamente.

“Devo migliorare molto l’ingresso di curva. Sinora ero abituato a farlo in un certo modo, ma ora devo cambiare un po’ il mio stile di guida in questo settore. Mi manca ancora la fiducia per farlo, ma sicuramente arriverà con il tempo. La trazione era abbastanza buona e anche le gomme hanno tenuto abbastanza bene. Ho potuto spingere sino alla fine ed è positivo. Ci sono delle cose da sistemare, i ragazzi del team dovranno aiutarmi e io stesso dovrò risolverne alcune da solo. Alla fine bisogna essere veloci per oltre 40 minuti, e prima o poi faremo anche questo” ha chiosato il pilota spagnolo.

OMNISPORT | 13-09-2021 12:24