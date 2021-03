MotoGP, Vinales: “Grande feeling con la mia M1”

Chi ben comincia…è proprio il caso di dirlo per Maverick Vinales che meglio di così, non poteva iniziare la sua stagione.

Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa infatti, il pilota spagnolo non vede l’ora di risalire in sella alla sua Yamaha M1 per la seconda gara sul tracciato di Losail, dove domenica prossima è in programma il Gran Premio di Doha.

“Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana. Vincere la prima gara è stato fantastico, ma ancora più importante per me è stato il feeling che ho avuto con la moto, questo è ciò di cui sono più felice. Sono stato in grado di combattere con altri piloti, che è ciò che amiamo tutti e quello che rende le gare emozionanti. Dobbiamo assicurarci di mantenere questo feeling e migliorare ulteriormente, soprattutto all’inizio. Sappiamo che la nostra concorrenza non si fermerà, quindi anche noi spingeremo.”

OMNISPORT | 31-03-2021 16:09