MotoGP, Vinales, “Il Mugello è una delle mie piste preferite”

Operazione riscatto per Maverick Vinales dopo il decimo posto ottenuto a Le Mans.

Il pilota spagnolo non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha per correre il Gp d’Italia del Mugello, sesta tappa del Motomondiale 2021. L’obiettivo è certamente quello di migliorare la classifica e quindi la corsa del weekend è l’occasione di recuperare punti preziosi viste le ultime prestazioni non brillantissime.

Ecco cosa ha detto a riguardo il pilota spagnolo: “Mi piace molto il Mugello. È una delle mie piste preferite del calendario MotoGP. Di solito vado molto veloce lì. È un circuito che ha un po’ di tutto. Ci sono punti su quella pista in cui sono ad un buon livello, e nel complesso sono generalmente competitivo al Mugello. Non vedo l’ora di iniziare questo weekend di gara!”

OMNISPORT | 27-05-2021 09:03