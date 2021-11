MotoGP, vince Bagnaia. Ma la festa è tutta per Valentino Rossi

14-11-2021 14:44

Ultima gara della stagione di MotoGP, ma a Valencia va in scena soprattutto l’ultimo show di Valentino Rossi. Tutto passa in secondo piano, anche perché si è già tutto deciso: Quartararo è campione del mondo, la Ducati ha vinto la classifica piloti. Il pubblico, nonostante si corra in Spagna, è tutto per il Dottore.

MotoGP, la gara di Valencia

Parte forte Martin che mantiene la prima posizione, Bagnaia invece non benissimo scende in quarta. Bravo Rossi a portarsi al nono posto al via. Dopo un giro, Miller si prende la testa della corsa con una grande staccata ma sia Martin che Mir reagiscono e si mettono davanti al pilota della Ducati.

Entra in gara Pecco Bagnaia, che nel giro di poche curve vola in seconda posizione dietro Martin, Miller scivola in quinta con Quartararo dietro. Dopo cinque giri Rossi è decimo. Scatenato Rins, in lotta per il podio dopo essere partito dalla sesta piazza. Il 25 spagnolo però spinge troppo e in curva 6 va lungo. E’ lotta così tra Martin e Bagnaia per la vittoria, con Mir e Miller dietro staccati di poco.

MotoGP, trionfo di Bagnaia e Ducati

Valentino Rossi non si schioda dal decimo posto, tra Bastianini e Morbidelli. A 13 giri dalla fine Bagnaia supera Martin in curva, il torinese si porta così davanti a tutti. Il pilota della Ducati prova ad allungare ma lo spagnolo non molla. Miller, terzo, perde terreno.

Trionfa Bagnaia, con Martin e Miller alle spalle. Un podio tutto per la Ducati. Valentino Rossi termina al decimo posto un ottimo weekend. Mir quarto, il campione del mondo Quartararo quinto.

MotoGP, la festa è per Valentino Rossi

Trionfo di Bagnaia, scatenato in questo finale di stagione. La festa però è tutta per Valentino Rossi, il pubblico di Valencia e i piloti omaggiano il numero 46 nella sua ultima gara in MotoGP. Il nove volte campione del mondo dice addio ma tutti quanti gli ricordano che non sarà mai dimenticato.

