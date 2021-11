Valentino Rossi: tutti i record di una carriera straordinaria

14-11-2021 09:00

Con il Gran Premio di Valencia si chiude definitivamente la carriera di Valentino Rossi nella MotoGP. Una carriera ricca di record e di vittorie che lo pone tra i più grandi nella storia di questo sport. Oltre a essere uno dei piloti con più titoli assoluti nella categoria massima, il “Dottore” con il numero 46 è infatti l’unico pilota al mondo ad aver vinto il mondiale in quattro categorie diverse: 125, 250, 500 e MotoGP.

Ma quali sono i piloti che hanno vinto più titoli mondiali nella categoria 500 e MotoGP? E quali sono gli altri record di Valentino Rossi?

Perché Valentino Rossi è una leggenda

A dominare la classifica dei piloti con più titoli mondiali nella classe 500 sono due italiani. Sul gradino più alto c’è Giacomo Agostini, con 8 vittorie, mentre al suo fianco, al secondo posto, troviamo il prodigio di Tavullia, Valentino Rossi, con 7 mondiali vinti. Terzo, tra i piloti più vincenti, è invece Marc Márquez che, nonostante i suoi 28 anni, è già arrivato a quota 6 titoli.



Nel 2021 alla lista dei campioni della classe regina si è aggiunto Fabio Quartararo, alla sua prima vittoria. Il pilota francese, di 22 anni, quest’anno si è classificato in prima posizione dopo che nel 2020 era arrivato ottavo con 127 punti.

Joan Mir, dopo aver trionfato nel 2020 in sella alla Suzuki ed essere entrato anche lui tra i piloti ad aver vinto almeno un titolo, nel 2021 si è classificato in terza posizione assoluta dietro all’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia.

I record di Valentino Rossi

Per i suoi record, Valentino Rossi è, e rimarrà per sempre, una leggenda del motociclismo. Oltre ad essere l’unico ad aver vinto in quattro classi diverse – dalla 125 alla MotoGP – è ad oggi il pilota che ha realizzato più podi nella storia. Tenendo conto di tutte le classi, comprese quelle soppresse, il pilota di Tavullia ha un totale di 235 piazzamenti nelle prime 3 posizioni. Il distacco rispetto al secondo, Giacomo Agostini (159 podi), è decisamente alto e il gap rimane significativo anche nei confronti degli altri piloti ancora in attività: Daniel Pedrosa si ferma a 153 e Marc Marquez a 134.

Quanti podi ha fatto Valentino Rossi in carriera

Valentino Rossi ha il primato assoluto dei podi nel motomondiale. In tutta la sua carriera ha ottenuto 235 piazzamenti a podio, dei quali:

176 sono stati ottenuti in MotoGP ;

23 nella classe 500 ;

21 volte è salito sul podio nella classe 250

15 nella classe 125.

Quante gare ha vinto Valentino Rossi in carriera

Un altro dato che rende ancora più straordinaria la carriera di Rossi è il secondo posto tra i piloti che hanno vinto più gare: 115 vittorie, solo 7 in meno di Giacomo Agostini che nella sua carriera ne ha vinte ben 122.

Elencare i record e le statistiche di Valentino Rossi è impossibile. Ma quest’ultima è sicuramente singolare e dà il segno della continuità e della longevità del pilota italiano. Rossi è andato a podio almeno una volta in tutti gli ultimi 4 decenni: 1990, 2000, 2010 e 2020.

FAQ Quanti mondiali ha vinto Valentino Rossi? 7 Quanti gran premi ha vinto in tutto Valentino Rossi? 115 Ha vinto più mondiali Agostini o Valentino Rossi? Agostini 8 mondiali, Rossi 7 Quanti podi ha ottenuto in carriera Valentino Rossi? 235

IOL-GUEST-DALPRACAPUTO