MotoGP, arriva l'investitura per Quartararo: "E' come Rossi"

25-10-2021 16:41

Fabio Quartararo si è laureato campione del mondo in MotoGP nel giorno in cui Valentino Rossi ha corso per l’ultima volta in Italia. Il Dottore è giunto alla fine di una carriera strepitosa, il francese è invece solo all’inizio e si prospetta davanti a lui un cammino ricco di successi.

Ne è convinto anche Lin Jarvis, numero uno della Yamaha, che conosce molto bene sia Rossi che Quartararo: “Fabio riesce a camminare su quella stretta linea che c’è tra l’incessante dedizione a vincere e migliorare e il divertimento sulla moto. Una qualità che il nostro team ha già visto con Valentino Rossi, il pilota Yamaha di maggior successo nella classe regina. Ha una forza d’animo impressionante, questo lo ha portato a non finire mai una gara più in basso dell’ottavo posto, anche ne i weekend più difficili, tranne quando ha avuto il problema al braccio a Jerez. E comunque anche allora è arrivato tredicesimo. Finora non ha mai terminato una gara fuori dalla zona punti in questa stagione”.

Per il team principal della Yamaha, Quartararo è giustamente campione del mondo: “E’ riuscito a vincere il mondiale con due gare di anticipo, le statistiche su questa stagione dicono già tutto e non serve stare a ribadire quanto ha meritato questo titolo. Dimostrano che Fabio non lascia nulla di intentato, ma riesce anche a non farsi sopraffare dalla pressione che porta la lotta per un titolo mondiale. Combatte e batte gli avversari in modo leale, basandosi esclusivamente sul talento e sulla sua tecnica”, ha concluso Lin Jarvis.

