MotoGp ,Yamaha: Quartararo rimpiange Viñales

28-12-2022 17:28

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo in un’intervista a Moto Revue Magazine ha ripercorso il Mondiale appena di MotoGp appena finito: “La Ducati ha firmato un finale di stagione incredibile. Invece noi non abbiamo fatto un solo passo avanti , l’unica cosa nuova che ho avuto per tutta la stagione è un forcellone”.

Secondo Quartararo, la Yamaha ha pagato anche l’addio di Viñales a metà del 2021: “Da quando Maverick non è più nel team, la moto non è più competitiva. Pur sapendo di avere più potenziale di prima per vincere, la mia moto non me l’ha permesso”.

“A causa del Covid lo sviluppo del motore si è fermato per 18 mesi. Mi aspettavo di avere qualcosa di nuovo per l’inizio dell’anno, pensavo che i giapponesi si fossero presi del tempo per prepararsi, per migliorare la nostra prestazione – ha spiegato Quartararo -. Al Mugello tutti erano soddisfatti perché sono arrivato secondo. Ho avuto l’impressione che nessuno si rendesse conto del casino in cui ci trovavamo. Quando gli altri sono progrediti, noi siamo rimasti fermi”