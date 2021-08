Motogp, Zarco: "Giornata buona per noi"

Il francese della Ducati Pramac Johann Zarco chiude col nono tempo le qualifiche dl GP di Gran Bretagna a Silverstone, 12° atto del Motomondiale 2021. Chiuderà la terza fila alle spalle di Valentino Rossi (Yamaha/Petronas) e dell’australiano Jack Miller (Ducati).

Queste le sue parole:

“E’ stata una giornata buona per noi, ma purtroppo è stato difficile andare più veloci. Ero felice di aver superato la Q1 e di essere riuscito a fare un buon tempo. La seconda fila sarebbe stata possibile. La brutta partenza di venerdì ci ha aiutato migliorare. Abbiamo raccolto delle preziose informazioni nell’ultima sessione di prove libera, sono fiducioso per la gara. Penso che in gara attaccherò con la gomma posteriore dura. Non abbiamo velocità di punta, ma il feeling con questa mescola è piuttosto interessante”.

OMNISPORT | 28-08-2021 19:00