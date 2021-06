Motogp, Zarco si prende la Pole in Germania! Disastro Petronas

La pole position del Gran Premio di Germania, sulla pista del Sachsenring, ottavo appuntamento del Mondiale Motogp 2021, se la prende un super Zarco in Ducati, che stampa uno strepitoso 1.20.236. Il francese precede el Diablo Fabio Quartararo (2°) in Yamaha di 11 millesimi e Aleix Espargaró (3°) in Aprilia di 211 millesimi. 4° Jack Miller, che dopo la caduta di Zarco alla Curva 4 ha provato un giro lanciato ma è andato largo.

La delusione di giornata, a detta di tutti, è stato Marc Marquez, autentico dominatore al Sachsenring fino all’incidente di Jerez, che chiude la sessione di qualifica col 5° tempo, in ritardo di 331 millesimi dalla pole. 6° Oliveira (+0.353), 7° Jorge Martin (+ 0. 381), poi Pol Espargaró sulla Honda ufficiale, che becca 423 millesimi di ritardo. Chiudono la top-10 Nakagami, caduto alla fine delle qualifiche, con un ritardo di 574 millesimi, e il nostro Pecco Bagnaia, che alla vigilia del weekend aveva dichiarato di non amare particolarmente questa pista. L’antipatia sembra essere reciproca, in quanto Bagnaia accumula oltre mezzo secondo di distacco dalla pole di Zarco.

Malissimo oggi le Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Il Dottore non se la cava male in Q1, chiudendo col quinto tempo. Domani partirà in 6a fila dalla 16ima posizione. Il Morbido ha fatto ancora peggio del compagno di box, cadendo durante il Q1 (fortunatamente senza conseguenze). Domani partirà pure lui dalla 6a fila ma due posti indietro di Vale, dunque in 18ima posizione.

Queste le prime parole del poleman al Sachsenring Johann Zarco:

“Sono felicissimo, abbiamo lavorato bene con il team, abbiamo fatto progressi importanti. Quando la gomma cala in gara faccio fatica, ma partire dalla pole sarà un vantaggio. La caduta? Ho piegato troppo alla curva 5, per fortuna non mi sono fatto niente, sto bene”.

A cui seguono quelle del secondo classificato, il pilota Yamaha e leader del Mondiale Fabio Quartararo:

“Ho fatto fatica a fare questo giro secco, ma il mio obiettivo era centrare la prima fila: ci sono riuscito, per la gara ci siamo anche noi”.

Per chiudere, riportiamo anche il commento del pilota Aprilia Aleix Espargaró:

“E’ vero che è solo il sabato, ma dobbiamo essere felici per questo risultato, soprattutto per il lavoro che stanno facendo le persone che si impegnano in Aprilia dietro le quinte. Adesso spero di poter lottare in gara con i più veloci”.

La griglia di partenza

1 J. ZARCO 1:20.236

2 F. QUARTARARO +0.011

3 A. ESPARGARO’ +0.211

4 J. MILLER +0.272

5 M. MARQUEZ +0.331

6 M. OLIVEIRA +0.353

7 J. MARTIN +0.381

8 P. ESPARGARO’ +0.423

9 T. NAKAGAMI +0.574

10 F. BAGNAIA +0.575

OMNISPORT | 19-06-2021 15:09