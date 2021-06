MotoGP, Quartararo: “Fiducia per il Sachsenring”

Messe da parte le polemiche in merito a quanto successo con la sua tuta aperta nel corso del Gran Premio del Montmeló, Fabio Quartararo si prepara per il Sachsenring. L’ottavo Gran Premio dell’anno vede il ritorno della MotoGP in terra tedesca, che negli ultimi anni è sempre stata feudo della Honda e di Marc Marquez.

Difficile che in questo weekend il trend possa essere rispettato a causa delle difficoltà della Honda e delle condizioni fisiche dell’otto volte campione del mondo. Ecco perchè il leader della classifica piloti vede la possibilità di poter approfittare della situaizone e tornare a casa con un ottimo bottino di punti, anche se il francese non è un grande fan della pista tedesca.

Queste le parole del Diablo in vista del Gran Premio di Germania: “Grazie al lavoro fatto nei test in Catalogna abbiamo potuto preparare un assetto per il Sachsenring che ci dà molta fiducia. Questa non è la mia pista migliore, ma sono comunque impaziente di guidare qui. Abbiamo avuto un buon ritmo per tutta la stagione finora, ne sono felice. Ma spero di essere in grado di ottenere un buon risultato anche questo fine settimana“.

