MotoGp Germania, favoriti: riprovaci Quartararo, tuta permettendo

Dopo una settimana di riposo “meritato” si torna a correre il MotoMondiale. La MotoGP fa tappa al Sachsenring per il Gran Premio della Germania dove si rinnoverà verosimilmente il duello tra Fabio Quartararo voglioso di rivincita dopo la vicenda della penalizzazione per la tuta aperta in Spagna, e le Ducati di Bagnaia, Miller e Zarco. Ma saranno tanti, come al solito tanti gli altri temi a cominciare dalle prove di appello, le ennesime per i big desaparecido, Vinales, Marquez ma soprattutto Valentino Rossi sempre alle prese con l’ardua decisione se continuare a correre o meno.

Gran Premio di Germania MotoGP: Quartararo favorito

Fabio Quartararo in testa alla classifica Mondiale, incalzato dalle tre Ducati di Johann Zarco, Jack Miller e Pecco Bagnaia, su una pista che sulla carta dovrebbe essere più favorevole alla Yamaha del francese. Il francese della Yamaha vuole prendersi la vendetta dopo i problemi avuti nel Gp di Catalunya con la penalizzazione per la tuta apertasi in gara e tante polemiche. Gli esperti di Libero Gioco lo danno come quota a 3,50.

MotoGP: Ducati in difesa al Sachsenring? No, di certo

Ad un certo punto le Desmosedici ci avevano abituati bene, con Bagnaia sempre davanti tanto da diventare leader del Mondiale anche senza vittorie, e soprattutto con i successi di Jack Miller. La moto di Borgo Panigale resta veloce, altro doppio podio in Spagna prima della sosta, e rinnovate chance di far bene in Germania. Per i tre cavalieri ducatisti gli esperti di Libero Gioco riservano la stessa identica quota di vittoria: Miller, Bagnaia e Zarco quotati a 7,50.

Motomondiale Gp Germania: gli altri favoriti, c’è Marquez

Finora non ha vinto, non è nemmeno andato sul podio. Ma al Sachsenring bisogna dare fiducia a Marc Marquez che ha dichiarato di sentirsi sempre meglio, pronto a dare il meglio, senza più dolore. Le tre cadute di fila fanno male, al morale e al fisico, ma su questa pista il pilota della Honda è imbattuto nella classe regina, da lui è ovvio aspettarsi una gran gara, la quota per Marquez è 5,50, secondo solo a Quartararo. Occhio a Oliveira che dopo l’exploit di Barcellona si merita una quota alta, 7,50 pure lui.

MotoGP Catalogna: Vinales, Morbidelli e Rossi alla ricerca del guizzo

Li stiamo aspettando da un po’. Sono gli assenti ingiustificati di questo campionato. Per un motivo o per un altro. E dire che Vinales avrebbe anche vinto la prima gara, in Qatar, ma si è poi sciolto come neve al sole, soffrendo anche il confronto col team mate francese leader del Mondiale. Gli esperti di Libero Gioco lo danno a 7,50 alla pari delle Ducati, saprà farsi trovare pronto. A 10,00 la quota del campione in carica Mir lontano comunque dagli standard dello scorso anno, così come Morbidelli che fatica a trovare il giusto feeling con la Yamaha Petronas, la sua quota è 12,00.

Discorso a parte, come sempre, lo merita, alla carriera, Valentino Rossi. Ha spento le voci di un ritiro prematuro aprendo anche al prossimo anno. Intanto però deve raddrizzare la sua stagione, malinconica nelle retrovie. Serve un guizzo, un segnale importante, tra qui e Assen. La quota vittoria a 50,00 conta poco o nulla. Quello che riuscirà a fare in pista sì.

Tutto il Gp di Germania MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

SPORTEVAI | 18-06-2021 08:00