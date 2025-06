VNL: Egonu non fa sconti, l'Italia schianta gli USA all'esordio (con super rimonta nel terzo set!)

Esordio convincente per l'Italia di Velasco nella week 1 di VNL in Brasile: gli USA cedono 3-0 sotto i colpi di Egonu (17 punti), Sylla (14) e Fahr (11). Domani c'è la Germania

Le cose in chiaro è bene metterle da subito: l’Italia non è scesa in Brasile a fare una scampagnata, e sarà contento Julio Velasco nel vedere quanto le sue ragazze hanno mostrato dapprima il loro lato più vorace (due set vinti per 25-13), poi la capacità di risalire da una situazione che pareva ormai compromessa, col 20-13 del terzo set in favore delle statunitensi diventato 30-28 per le italiane. Che non lasciano indietro nulla: debutto vincente nella week 1 di VNL a Rio de Janeiro, con la solita Paola Egonu a dettare legge con 17 punti a referto e Sylla (14) e Fahr (11) a mettere a ferro e fuoco la difesa americana.

Giovannini, occasione sfruttata bene. A muro è dominio

Debita però è la premessa: le statunitensi si sono presentate in una veste un po’ (tanto) sperimentale, col neo coach Sullivan che ha subito cominciato a impostare il lavoro per LA28. E così si spiegano le defaillance nei primi due set, anche se poi quello che balza all’occhio è il recupero operato dalle azzurre dal 14-21 al 30-28 nel terzo set, con 8 punti consecutivi ispirati da Paola Egonu.

Che è partita titolare in posto 2, con Orro in cabina di regia, Sylla e Giovannini in banda, Danesi e Fahr sottorete e De Gennaro libero. Insomma, formazione tipo nel vero senso della parola, con Myriam Sylla dirimpettaia tanto quanto Gaia Giovannini in un primo parziale scivolato via rapido e indolore, con quest’ultima protagonista con 5 punti nel parziale.

Stesso copione, ma interpreti differenti, nel secondo set: si desta anche Egonu (subito 10-5 per le azzurre), poi la sola Skinner prova a reagire, ma Danesi e Fahr a muro non concedono scampo alle americane, che pagano con la stessa moneta subita nel primo set (25-13).

Egonu alza l’asticella e gli USA crollano sotto i suoi colpi

La partita si fa un po’ più intrigante e avvincente nel terzo parziale, dove gli USA aprono il gas e vanno sul 10-6. Velasco ferma due volte l’incontro, ma l’inerzia è tutta dalla parte delle americane, con Antropova, Cambi e Degradi spedite in campo per provare a invertire la tendenza.

Ci pensa Paola Egonu però a ricucire lo strappo: un paio di giocate da attaccante consumata lanciano l’Italia alla rincorsa delle statunitensi, che perdono le distanze e subiscono l’ace del 20-21, prima di incassare un altro muro di Egonu per il 21 pari e poi l’attacco di Degradi che vale il vantaggio italiano. Ci vogliono 5 palle match, ma alla fine quella giusta sorride all’Italia, che domani alle 22,30 contro la Germania dovrà però alzare l’asticella e tenere alta la concentrazione per più tempo.

Velasco “felice” nelle difficoltà, Sylla impaziente

“Nei primi due set abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo messo in grande difficoltà la loro ricezione”, il commento di Velasco. “Questo ci ha messo nelle condizioni di essere molto efficaci in muro e difesa. La partita è stata a senso unico ma prima del terzo ho avvisato le ragazze che non avremmo trovato sempre vita facile perché avevamo giocato fin troppo bene e quindi sarebbe stato abbastanza fisiologico vedere le nostre avversarie salire di livello.

E infatti è successo anche se le ragazze sono state molto brave a recuperare offrendo una prova anche sotto il punto di vista fisico e mentale importante. Ci siamo confrontati in campo con una situazione di gioco nuova che ci insegnerà a soffrire e recuperare perché le difficoltà arriveranno. I cambi sono stati importanti, tutte hanno contribuito in maniera positiva e quindi ci prendiamo questo successo. È solo una partita, chiaramente, ma è un inizio con una vittoria e questo è sempre positivo”.

“È stata una bella vittoria arrivata dopo 10 mesi dall’ultima partita disputata tutte assieme”, il commento di Myriam Sylla. “Domani affrontiamo la Germania, avversaria molto ostica, anche se in generale tutte le sfide di VNL saranno piuttosto impegnative. Per noi si tratterà di un altro bel test perché affronteremo tante giocatrici che disputano i principali campionati europei. Si tratta di una squadra ostica ma che rispetto alle amichevoli di maggio, affronteremo al completo”.