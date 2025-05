Paola Egonu a Milano anche nel 2025-26, è ufficiale: l'annuncio che spazza via le voci di mercato

Terzo anno al Consorzio Vero Volley per la stella più luminosa della Nazionale italiana: l'obiettivo è vincere finalmente il suo primo trofeo col club meneghino.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ci sono importanti novità sul futuro di Paola Egonu. L’annuncio tanto atteso è arrivato: la stella più luminosa della Nazionale azzurra, la giocatrice più forte al mondo – a detta della stragrande maggioranza di appassionati e addetti ai lavori – giocherà nel campionato italiano anche il prossimo anno. Il Consorzio Vero Volley ha ufficializzato quello che in realtà era già previsto dal contratto, ma che qualche voce e spiffero di mercato sembrava poter mettere in discussione: Paoletta sarà a Milano anche nella stagione 2025-26.

Milano conferma: “Egonu resta qui nel 2025-26”

“Paola Egonu resta a Milano. Per la terza stagione consecutiva, l’opposto italiano si ripresenterà ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 con i colori di Vero Volley“, recita il comunicato diffuso dal club meneghino. E il fatto di aver subito specificato “resta” dopo il nome della giocatrice, può significare che qualche tentativo last minute sia stato fatto. Da chi? Magari dalle stesse società che avevano cercato Paoletta in autunno, a cominciare dal Vakif che si era fatto avanti in modo concreto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Paoletta dopo l’annuncio del Vero Volley

Egonu, però, ha scelto di onorare l’accordo col club lombardo. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne e alla società”, le sue parole. “Quest’anno è stato davvero intenso e ci ha insegnato tanto sotto tutti i punti di vista. Sono certa che con la giusta determinazione e costanza sia in allenamento che in partita potremo raggiungere grandi obiettivi insieme. Forza Numia Vero Volley Milano, ci rivediamo presto“.

Egonu e il primo titolo: con Milano non ha vinto niente

L’obiettivo principale di Egonu sarà quello di conquistare il primo trofeo con la maglia del Vero Volley: da quando è approdata a Milano, nell’estate del 2023, non ha vinto alcun titolo ufficiale. Dovrà provarci con una squadra in fase di profondo rinnovamento, che ha già cambiato la cabina di regìa: Bosio al posto di Orro, passata al Fenerbahce. Prima di rituffarsi nel mondo Milano, però, Paoletta è attesa da una lunga e intensa estate con la Nazionale: sarà ancora una volta il punto di riferimento dell’Italia di Velasco in VNL e poi ai Mondiali.