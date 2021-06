MotoGP, Bagnaia: "Il Sachsenring non mi piace. Marquez è il favorito"

Dopo un ottimo inizio di stagione, Pecco Bagnaia sta vivendo una flessione di rendimento.

Un ritiro e un settimo posto negli ultimi due Gp hanno allontanato il pilota torinese dai primi posti della classifica e il prossimo Gp, in Germania sul circuito del Sachsenring, non sembra particolarmente favorevole per le Ducati.

Bagnaia lo ha ammesso senza giri di parole alla vigilia delle prime libere: “Per la Ducati non è una pista favorevole e a me in particolare non piace. Spero di poter fare un buon fine settimana, ma so che gestire le gomme è complicato perché non vanno riscaldate troppo”.

Secondo Pecco il Gp tedesco ha un favorito ben preciso: “Penso che l’uomo da battere qui sia Marquez. Nei test di Barcellona è andato forte e fisicamente mi sembra sia al 100%”.

OMNISPORT | 17-06-2021 18:25