MotoGp, Quartararo: "Penalizzazione? Il sistema è strano"

Fabio Quartararo, leader della classifica piloti in MotoGp, mantiene un profilo basso: “La nostra moto è forte e credo si adatti bene su tutte le piste – dice il francese della Yamaha -, ma non saremo soli, mi aspetto una lotta aperta e credo che pure Marc Marquez qui sarà molto competitivo: è una pista che gli piace, qui va forte e sta tornando”.

Quartararo ha parlato nuovamente dell’ultimo GP: “Montmelò è stata una gara strana, ho avuto problemi la con zip, poi è saltata la protezione con quello che ne è seguito, ma non c’è da arrabbiarsi, entriamo in un nuovo sistema di pensiero: quello è il passato e noi dobbiamo solo guardare avanti – dice Fabio -. Le penalizzazioni? Il sistema è strano, soprattutto nella misura delle penalità in tempo come la regola del passaggio sul verde e il mio taglio di chicane a Montmelò. Se osserviamo però la Moto3 credo che forse dovremmo concentrarci di più lì: pochi giorni fa è morto un ragazzo e non dobbiamo dimenticarlo”.

OMNISPORT | 17-06-2021 19:22