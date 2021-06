MotoGP, Rossi: relax in mare con Francesca prima del Sachsenring

Ha affrontato le onde del mare dell’Adriatico prima di abbassare la visiera per l’ennesima corsa della sua carriera, chissà una delle ultime, sul circuito del Sachsenring. Il Valentino Rossi che è arrivato nella Sassonia per il week end del Gran Premio di Germania MotoGP che prende il via domani con le prime prove libere, proviene da una breve crociera che ha “inaugurato” ufficialmente il suo nuovissimo mega yacht, ovviamente insieme all’inseparabile fidanzata Francesca Sofia Novello.

Rossi: sole e mare sul suo nuovo yacht

Nei giorni scorsi, come riporta il Corriere Adriatico, Valentino Rossi ha finalmente potuto accendere i motori, non della sua Yamaha M1, ma del suo yacht mega lusso nuovo di zecca. Il Dottore ha effettuato uno dei primi tour pre-estivi nella baia di Portonovo, in provincia di Ancona. La presenza dello yacht da 27 metri, come scrive il Corriere, non è passata inosservata nei pressi del Conero.

Rossi e il nuovo yacht: galeotto lo scatto di Francesca

Al di là degli avvistamenti, ci sono gli indizi social. Francesca Sofia Novello si è lasciata andare regalando uno scatto mozzafiato del tramonto alle sue spalle mentre era sul ponte dell’imbarcazione, bellissima come sempre. Proprio che lei, ricordano dalle parti del Conero, tempo fa era stata protagonista di uno dei tanti shooting di moda proprio da quelle parti. Con Valentino e Francesca pochi amici intimi hanno avuto la fortuna di partecipare al giro in barca tra le bellezze all’ombra del Conero. Prima lo yacht avvistato a Mezzavalle, poi la cena da Giacchetti a Portonovo con il ristorante che ha pubblicato la foto sul proprio profilo Facebook con la scritta “Grazie per la visita”.

Lo yacht di Valentino Rossi: gioiello da 8 milioni

Il varo del nuovissimo Titilla III, sulla scia dei nomi delle due precedenti imbarcazioni del Dottore, il nuovo maxi yacht da circa 8 milioni di euro di Valentino Rossi era avvenuto lo scorso marzo in modalità online per il pilota Yamaha, che aveva seguito da casa, seguendo scrupolosamente le varie restrizioni. Con una lunghezza di 26,7 metri, una larghezza di 7,2 e una velocità massima di 23 nodi, il Sanlorenzo X88 – crossover dell’azienda spezzina guidata da Massimo Perotti – è un piccolo grande gioiello di progettazione.

Rossi alla ricerca dell’acuto in Germania

Non è sicuramente un gran momento per Valentino in MotoGP. I risultati scarseggiano, la velocità non sembra più quella di un tempo e anche l’intesa con la Yamaha nel suo nuovo team Petronas. Recentemente si è sparsa la voce di un possibile ritiro anticipato del Dottore dopo la Germania e l’Olanda se non dovessero arrivare buoni risultati. In Spagna Rossi è caduto, solo una volta quest’anno in top ten ma in classifica piloti è solo 19simo su 22 iscritti al Mondiale.

