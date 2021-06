MotoGP, Joan Mir: “Bello tornare al Sachsenring”

Joan Mir è pronto a dare gas sulla sua moto. Il pilota della Suzuki è a caccia di conferme nel prossimo Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo le buone performance mostrate al Mugello e al Montmelo, corse chiuse rispettivamente in 2^ e 4^ posizione, punta a confermarsi nelle zone di vertice della classifica.

L’obiettivo per questo weekend tedesco è quello di cercare di accorciare il gap da Fabio Quartararo leader momentaneo.

“Sarà bello correre di nuovo in Germania, sono stato qui nella mia stagione da rookie in MotoGP e ho fatto bene, ma ovviamente abbiamo perso l’occasione di venire qui l’anno scorso. È un circuito che mi piace, è abbastanza tecnico con molti saliscendi e curve cieche. Ci sono molte più curve a sinistra che a destra, quindi è importante compensare la differenza tra le sinistre. La gestione degli pneumatici è importante e devi essere molto preciso con le tue linee. Non ci sono molti buoni punti di sorpasso, ma c’è la prima curva e anche subito dopo la sezione della cascata, anche se in generale è una pista difficile da superare. Non vedo l’ora di cercare un risultato forte”.

OMNISPORT | 17-06-2021 14:41