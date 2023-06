MotoGp, Zarco: "Le sportellate con Binder? Siamo pari"

Il centauro della Ducati Pramac ha commentato il suo quinto posto nella gara sprint in Germania

17-06-2023 18:38

Il centauro della Ducati Pramac Johann Zarco ha commentato il suo quinto posto nella gara sprint di MotoGp al Sachsenring, in Germania: “La partenza è andata bene, ma sfortunatamente il mio abbassatore è rimasto bloccato, quindi ho fatto tre curve con la moto bassa. Per questo motivo non riuscivo a stare con gli altri e quando Brad mi ha toccato si è sbloccata la moto. A quel punto ho iniziato la mia gara. Dopo la partenza avrei potuto anche trovarmi terzo, ma non ho potuto approfittare di questo e quindi ero un po’ deluso e frustrato, ma la gara è stata bella. Il feeling con la moto sta crescendo, quindi posso avere più controllo per lottare”.

Sul duello con Binder: “Binder è la persona giusta con la quale puoi fare questo tipo di battaglie: lui mi ha colpito all’inizio, io dopo, quindi siamo pari. In partenza ci siamo toccati, ma non ha fatto l’ignorante, non si è messo a forzare con il rischio di cadere. Lui è sempre pronto alla lotta, ma è leale e intelligente rispetto ai rischi che prendiamo”.