Motogp, Zarco: "Pramac e Ducati sono le stesse moto"

Dopo aver fatto segnare un tempo assurdo nel corso della FP1 di ieri, il francese oggi non si è stato in grado di replicare, chiudendo solo al quarto posto le sue qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021.

Queste le parole del pilota francese, al momento contender più credibile di Quartararo per il mondiale. Queste le sue parole:

“Finora è stato un buon fine settimana – spiega a Speedweek – Ieri sono partito forte, mentre oggi sono riuscito a svolgere un lavoro importante in condizioni costanti. Ho fatto un po’ più fatica rispetto a ieri, dato che avevo meno grip e, in questo modo, è più difficile fare la differenza. L’aspetto più importante, tuttavia, è che sono stato sempre competitivo, anche se non sono riuscito a stampare un altro record. Diciamo che Jorge Martín l’ha fatto per me, anzi, avendogli dato la scia posso dire che l’ho anche aiutato a fare la pole”.

OMNISPORT | 14-08-2021 17:40