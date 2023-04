MotoGP, Zarco: "Sono molto contento per il podio"

Il ducatista ha rimontato bene nella gara bagnata in Argentina e ha chiuso secondo alle spalle di Bezzecchi.

02-04-2023 22:02

Giro dopo giro ha preso sempre più ritmo e alla fine ha rimontato fino al secondo posto. Questa la gara di Johann Zarco sul bagnato di Termas de Rio Hondo. Bel podio in Argentina per il francese della Ducati Pramac che ha parlato così dopo la gara: “Sono molto contento. È un tracciato su cui abbiamo tanta aderenza sul bagnato. All’inizio davvero non riuscivo a fare i tempi: potevo più o meno lottare, ma non facevo i tempi”.

“Però dopo metà gara, avevo davvero un’ottima sensazione sulla moto e sono riuscito a guidare con il mio stile. I primi erano troppo lontani, ma con la caduta di Pecco ho guadagnato una posizione e mi sono anche detto ‘Se prendo questi tre davanti, forse vado a podio‘. Per fortuna c’è stato l’ultimo giro, altrimenti non sarei riuscito a recuperare questa posizione. Credo di essere riuscito a fare la differenza: è un bel podio”.