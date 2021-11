MotoGP, Zarco: “Tanta voglia di fare per l’anno prossimo”

15-11-2021 10:56

E’ stato un weekend piuttosto positivo quello che ha vissuto Zarco a Valencia.

Il sesto posto finale nell’ultimo Gp stagionale è frutto di un buon lavoro svolto anche in prova tra i giorni di venerdi e sabato. Il pilota francese è stato bravo a sfruttare al meglio il potenziale della Desmosedici, raccogliendo indicazioni importanti, soprattutto in termini di morale, in vista della prossima stagione. L’obiettivo, adesso, sarà quello di ricaricare rapidamente le batterie e dedicarsi totalmente allo sviluppo della Desmo che dovrà a andare a caccia del mondiale nel 2022.

Il sesto posto finale nella classifica piloti deve servire come stimolo per affrontare la nuova stagione.

“Sono partito male e ho perso molte posizioni, ma sono riuscito a fare una buona gara, il passo era buono e ho fatto molti sorpassi. Sono soddisfatto di questa stagione chiudo felice il campionato con tanta voglia di fare meglio l’anno prossimo”.

