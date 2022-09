Motomondiale, Buriram ufficializza l'addio alla Clinica Mobile

29-09-2022 21:43

Il Gp di Thailandia, oltre che mettere le cose più in chiaro in relazione alla conquista del titolo iridato, ufficializzerà l’addio al Motomondiale, a partire dalla stagione 2023, della Clinica Mobile: “Sono triste, i piloti sono stati i figli che non ho avuto e la Clinica una sorta di figliola” commenta Claudio Costa, che inventò nel 1977 l’istituzione ora diretta da Michele Zasa “Per molti anni è stata il luogo in cui si salvavano vite. E’ nata per colmare lacune a livello medico e sanitario, era dove il pilota sanava le ferite. Con l’arrivo della Dorna le sue funzioni sono state esautorate, ma pensavo che una sorta di rispetto verso quest’invenzione così salvifica, umana ed eroica, ci sarebbe stato”. “Non critico nessuno” prosegue il medico di Imola “Soffro e provo nostalgia, nella speranza che ai piloti sia dato qualche cosa di simile e di migliore di quel che ho dato io”.

La Clinica Mobile verrà sostituita dalla Queron Salud, compagnia spagnola che inizialmente entrò nel Motomondiale come sponsor: la Dorna non ha proposto alla creatura del dottor Costa il rinnovo, sperando si accontentasse di ‘traslocare’ in Superbike.