Il Motomondiale fa tappa in Catalogna e lo fa con importanti novità inerenti i tre Gran premi di Moto3, Moto2 e MotoGp: si correranno un’ora più tardi rispetto al solito per evitare l’accavallamento tra la gara della classe regina e il Gran premio di Russia di Formula 1, in programma a partire dalle 13.10.

Le Moto3 scenderanno in pista alle 12, le Moto2 alle 13.20 e le MotoGp, ancora orfane di Marc Marquez, si daranno battaglia dalle 15.

OMNISPORT | 23-09-2020 17:50