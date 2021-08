Mountain bike: Mathieu van der Poel salta i mondiali

Mathieu van der Poel non disputerà i Mondiali 2021 di mountain bike. La prova elite maschile, in programma domenica 29 agosto in Val di Sole (in Trentino Alto Adige), perde uno degli annunciati favoriti della vigilia. Il fuoriclasse olandese si sarebbe chiamato fuori dai giochi ufficialmente per un calo di condizione e un mal di schiena che gli sta dando parecchio fastidio.

E’ solo questo il motivo del suo forfait? Non è da escludere che il motivo di questa rinuncia sia un cambio di programmazione per il finale di stagione del 26enne, il quale avrebbe nel mirino i Mondiali su strada (19-26 settembre a Lovanio, nelle Fiandre) e la Parigi-Roubaix (penultima Classica Monumento della stagione, in programma domenica 3 ottobre).

Il rientro in gara di Mathieu van der Poel dopo la delusione olimpica è fissato per il prossimo 30 agosto, quando inizierà il Tour del Benelux, breve corsa a tappe che si concluderà il 5 settembre. La storia però si complica se si leggono le dichiarazioni rilasciate da suo padre Adrie a Het Nieuwsblad: “Penso che Mathieu debba anche considerare la possibilità di interrompere la sua stagione su strada e cominciare a pensare a quella di ciclocross. In questi giorni non si è allenato bene a causa del mal di schiena, vediamo come andrà questa settimana ma non avrebbe senso andare al Benelux Tour senza aver fatto lavori specifici. Il Mondiale o la Roubaix non sono gare che si affrontano senza la giusta preparazione: so che Mathieu prenderà la giusta decisione“.

OMNISPORT | 23-08-2021 10:30