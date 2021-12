Mourinho: "Abbiamo fatto male ma la Samp non ha giocato"

22-12-2021 21:15

Il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato amareggiato il pareggio interno contro la Sampdoria: “Non credo che abbiamo avuto tanta pazienza. Non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere, sì, ma principalmente per quello fatto nella ripresa prima dell’1-0 e dopo l’1-1. Lì sì che abbiamo giocato con intensità, cercando di vincere e creando tante situazioni di dominio. Ma per me è stata una partita bruttissima”.

“La squadra che voleva vincere non ha giocato bene e la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita così come l’aveva preparata, venendo premiata. Loro non volevano giocare. Non voglio che la prendiate come una critica per gli avversari, ma hanno fatto il loro gioco, prendendo tempo, una volta con l’infortunio e una volta in un altro modo. Dopo l’1-1 solo una squadra ha voluto di nuovo vincere, loro si erano messi tutti indietro e se ne vanno felici con un punto. Auguri a loro”.

OMNISPORT