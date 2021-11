Mourinho: "Afena-Gyan? Gli ho promesso scarpe da 800 euro"

21-11-2021 23:37

Il tecnico della Roma José Mourinho gongola dopo la doppietta del suo pupillo Felix Afena-Gyan: “Gli avevo promesso un paio di scarpe molto costose, da 800 euro, ed è venuto in panchina per assicurarsi che non me ne dimenticassi. Loro lavorano vicino a noi col mister della Primavera De Rossi che, mi dispiace, non l’avrà. Mi piacciono molto la sua freddezza, la fisicità ma soprattutto l’umiltà”.

Il 18enne ghanese a Dazn ha così parlato dopo i suoi due gol: “Dedico questi gol a tutti i miei compagni, ma soprattutto a mia mamma che è ancora in Ghana e che amo. Mourinho è un grandissimo allenatore, tutti i giorni mi aiuta a migliorare e lo ringrazio. Ho realizzato questi due gol e adesso voglio pensare solo a migliorare giorno dopo giorno”.

