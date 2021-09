Mourinho: "Avevo paura di perdere"

Il tecnico della Roma José Mourinho a Dazn ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Durante la settimana sono stato un bugiardo anche con me stesso, mi volevo convincere che non era una partita speciale ma invece è speciale. 1.000 partite sono tante e io non volevo una sconfitta, avevo paura di perdere”.

“E’ stata una sensazione incredibile, poteva finire anche 6-6 o potevano vincere loro viste le parate di Rui Patricio. Abbiamo sbagliato qualche gol a porta praticamente vuota, per chi è neutrale è stata una partita straordinaria. Oggi non ho avuto 58 anni ma 12, è stata la corsa di un bambino. Mi sono già scusato con Dionisi, faccio i complimenti a loro. E’ stata una partita fantastica”.

OMNISPORT | 12-09-2021 23:24