Mourinho, che record: imbattuto in casa da 42 partite in Serie A

Che fosse “Special”, anzi “Special One” si era già capito da un po’: dalla sua conferenza stampa di presentazione al Chelsea, quando ha coniato il termine da tutti conosciuto. Dai tempi dell’Inter e del Triplete conquistato in nerazzurro: alla Roma José Mourinho sta proseguendo quanto iniziato in Italia.

Lo sta facendo allungando una striscia da record: in giallorosso, finora, non ha mai perso le gare casalinghe in campionato disputate all’Olimpico, vincendo contro Fiorentina, Sassuolo, Udinese e, nello scorso weekend, contro l’Empoli.

Con questi risultati, l’allenatore portoghese è salito a quota 42 gare consecutive da imbattuto in Serie A: in breve, non ha mai perso un singolo match tra le mura amiche in campionato durante le sue esperienze in Italia.

Al primo anno, nella stagione 2008/09, 14 vittorie e 5 pareggi in 19 gare, al secondo, 2009/10, 15 successi e 4 pari: in questo 4 vittorie su 4. Una soglia record difficile da raggiungere.

La prossima della Roma in casa sarà contro il Napoli di Luciano Spalletti, tema del siparietto andato in scena a DAZN: intanto Mourinho si gode il dato “Special” registrato in Italia.

OMNISPORT | 04-10-2021 20:54