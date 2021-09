Mourinho: "Devo capire cosa è successo"

Il tecnico della Roma José Mourinho è stupito dopo la sconfitta per 3-2 contro il Verona: “Non abbiamo giocato molto bene, non ci siamo adattati bene al loro modo di giocare. Ci aspettavamo che sarebbe stata una partita difficile anche prima del cambio di allenatore, ma sicuramente il cambio gli ha permesso di avere una reazione anche dal punto di vista emozionale. Loro hanno messo in campo maggiore intensità di noi”, ha detto lo Special One dopo la partita.

Tanti giocatori non hanno reso come si aspettava: “Abbiamo perso tanti duelli individuali. Ho bisogno dei video, ho bisogno di qualche ora per capire meglio cosa è successo”.

