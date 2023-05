Per il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso avrebbe rifiutato un incontro con un dirigente del Chelsea. Il futuro di Mourinho però non è ancora ben definito

01-05-2023 15:38

Non è ancora ben definito il futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese però non sarebbe intenzionato a lasciare la panchina dei giallorossi. A conferma di ciò lo dice il Corriere dello Sport, secondo il quotidiano nazionale Mourinho avrebbe rifiutato un incontro con un dirigente del Chelsea per parlare di un ritorno in Inghilterra.

Il tecnico dei giallorossi ha un contratto con il club della capitale fino al 30 giugno del 2024, nonostante ciò sono già diverse le società che si sarebbero mosse per arrivare ad ingaggiare l’ex tecnico dell’Inter.