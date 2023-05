Mourinho e la nona finale europea: solo tre allenatori meglio di lui

Ancelotti, Ferguson e Guardiola: sono questi i tre allenatori che hanno partecipato a più finali internazionali rispetto al tecnico della Roma, sempre più “special one”.

19-05-2023 20:09

Josè Mourinho e la nona finale europea: è l’epilogo di una carriera che in realtà si prospetta ancora lunga e ricca di soddisfazioni, ma che pone un altro punto fermo.

Il 31 maggio a Budapest il tecnico portoghese cercherà di mettere in bacheca un altro trofeo anche se non sarà facile perché di contro c’è il Siviglia, squadra che ha eliminato la Juventus in semifinale, e che questa competizione la conosce bene. E se la conosce bene il merito è anche di Unai Emery che ha portato gli andalusi per tre volte all’ultimo atto vincendo il trofeo in tutte e tre le circostanze. Altre due volte si è presentato all’ultima appello, una volta con l’Arsenal ed una volta con il Villareal. Sommate le tre finale di Supercoppa Europea, ecco che il bottino sale a quota 8.

A quota 8 troviamo anche l’austriaco che oggi avrebbe 97 anni Ernst Happel, unico capace di arrivare in finale di Coppa dei Campioni con tre club diversi.

A pari merito c’è l’olandese Johann Crujiff che ha collezionato queste finalissime tra il 1987 e il 1994.

Sorride anche Rafa Benitez che proprio come Mourinho ha raggiunto 9 finali europee con club di tre paesi diversi: Italia (con l’Inter ha perso la Supercoppa Europea ma vinto il Mondiale per Club), Spagna, grazie alla sua esperienza a Valencia, ed Inghilterra, con il Liverpool.

In questa speciale classifica rientra anche Giovanni Trapattoni, pure per lui le finale europee sono 9.

Se Mourinho resta, per il momento, ai piedi del podio, il terzo gradino è tutto di Pep Guardiola, 10 finali proprio grazie a quella appena conquistata con il City, mentre seconda e prima piazza se la prendono rispettivamente Alex Ferguson (12 finali tutte con il Manchester United) e Carlo Ancelotti che di “ultimi atti” ne conta addirittura 14.