Mourinho elimina Colombia e Croazia

Josè Mourinho intervistato dal "Mirror", ha analizzato tutti gli 8 gironi dei Mondiali in Russia scommettendo su quali nazionali passeranno i gironi e delinenando così, i possibili ottavi di finale.

Oltre ai nomi facilemente pronosticabili come quelli di Spagna, Germania e Francia, lo Special One è pronto a scommettere sul passaggio di squadre meno blasonate come Senegal, Nigeria e Australia.

GRUPPO A: per 'Mou' il girone sarà vinto dall'Uruguay, e la Russia arriverà seconda.

GRUPPO B: Spagna prima e Portogallo secondo.

GRUPPO C: Francia prima e Australia seconda.

GRUPPO D: Argentina prima e a sorpresa, a discapito della Croazia, Nigeria seconda.

GRUPPO E: Brasile primo, Svizzera seconda.

GRUPPO F: Germania prima, Messico secondo.

GRUPPO G: Inghilterra davanti al Belgio.

GRUPPO H: il gruppo sarà vinto dal Senegal davanti alla Polonia: Colombia eliminata.

Questi gli ottavi di finale del Mondiale 2018 secondo il tecnico portoghese: Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia, Francia-Nigeria, Argentina-Australia, Brasile-Messico, Germania-Svizzera, Inghilterra-Polonia e Senegal-Belgio.



SPORTAL.IT | 08-06-2018 16:55