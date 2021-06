Mourinho intrigato: Kluivert rimarrà alla Roma

La Roma di Mourinho inizia a prendere forma, almeno a partire dalle conferme: dopo il rinnovo di Mkhitaryan per un’altra stagione, il tecnico portoghese ha dato il proprio benestare anche in merito ad un’altra delicata situazione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, lo ‘Special One’ sarebbe ben lieto se Justin Kluivert rimanesse a Trigoria: l’olandese, infatti, rientrerà in Italia dalla Germania dove ha trascorso l’ultima stagione in prestito tra le fila del Lipsia, conclusa con quattro reti all’attivo.

L’ammirazione di Mourinho per Kluivert è datata e risale al 2017, quando guidò il Manchester United alla vittoria dell’Europa League battendo in finale proprio l’Ajax in cui militava il figlio d’arte.

Tra i calciatori di rientro dai rispettivi prestiti, l’olandese è quello con maggiori possibilità di rimanere: a differenza di Cengiz Ünder, destinato a fare nuovamente le valigie dopo la parentesi inglese al Leicester.

A meno di ribaltoni, dunque, Kluivert si giocherà il posto da titolare con El Shaarawy sul lato sinistro della trequarti nel 4-2-3-1 adottato da Mourinho.

OMNISPORT | 10-06-2021 16:01