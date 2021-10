Mourinho nel mirino dei tifosi: l’ultima uscita non viene perdonata

Josè Mourinho non cambia le sue tattiche neanche a distanza di anni. Il derby con la Lazio non sembra ancora finito visto che dopo la vittoria della Roma contro lo Zorya, il tecnico portoghese ha lanciato l’ennesima frecciata ai rivali biancocelesti. Nel dopo partita il tecnico ha fatto riferimento “abbiamo perso contro una squadra che sembrava piccola” parlando del derby e ha scatenato la reazione dei social.

Il titolo è “Mourinho rosica”

Le parole di Mourinho nel dopo partita con lo Zorya non sono passate inosservate con il giornalista Fabrizio Biasin che si lancia subito all’attacco: “Domenica abbiamo giocato contro una squadra che sembrava una squadra piccola e abbiamo perso”. E’ difficile dare lezioni di comunicazioni a Mourinho ma questa volta ha sbagliato. Anche solo perché il titolo è presto fatto: Mourinho rosica”.

La reazione dei social

Sui social si scatena immediatamente il dibattito per le parole del tecnico portoghese e le critiche nei suoi confronti sono tante come quella di Alessandro: “Caro Mou ti voglio bene ma hai perso meritatamente contro una squadra piccola”. Mentre Stefano fa riferimento a un modo di comunicare ormai vecchio del tecnico: “Mi sembra un po’ obsoleto nelle sue dichiarazioni”.

I tifosi della Roma si schierano al suo fianco: “A Milano faceva uguale, ma lì era un genio, qui invece rosica”. Mentre per Zav è una strategia precisa quella dell’allenatore: “Porta a spasso i suoi tifosi. Come ha sempre fatto in carriera”, tesi suggerita anche da Pietro: “Semplicemente dice quello che la piazza vuole sentirsi dire”.

Ma sono i commenti negativi ad avere il sopravvento: “Sottotitolo: ennesima occasione persa per tacere e fare più bella figura”. Mentre Devi è ancora più severo nei confronti di Mourinho: “Oltre ad essere finito come allenatore è anche finito come clown” e Nick scrive: “L’epopea del Mou è finita la notte del 22 maggio 2010. Dispiace dirlo ma è andata così”.

SPORTEVAI | 01-10-2021 08:03