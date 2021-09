Lazio e Roma, il derby non è finito: botta e risposta Mourinho-Sarri

Roma e Lazio vivono un giovedì di gloria nelle coppe, vincendo le rispettive partite in Conference League e in Europa League. Ma i pensieri di entrambe le squadre della Capitale si concentrano ancora sul derby. Con un nuovo botta e risposta tra José Mourinho e Maurizio Sarri.

Ad aprire le danze, anche solo per una questione cronologica dovuta al calendario delle due partite, è stato lo Special One. Mourinho, dopo il 3-0 giallorosso sullo Zorya, non è infatti andato per il sottile ai microfoni di ‘Sky Sport’. Concentrandosi, manco a dirlo, sulla Lazio.

“Abbiamo vinto, questa è la cosa più importante – ha infatti affermato a proposito del successo continentale -. Tanto più che qualche giorno fa abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola, ma poi abbiamo perso. Nel primo tempo c’era equilibrio, poi gli ingressi di Zaniolo e Abraham sono stati importanti per creare maggiori pericoli”.

Parole su cui si è soffermato anche Sarri sempre con ‘Sky Sport’, dopo il 2-0 della sua Lazio sulla Lokomotiv Mosca. “Ho grande stima verso Mourinho – ha affermato -. Ma non voglio rispondere a questa pantomima. Lui poi ha il diritto di pensare ciò che vuole“.

“Stasera abbiamo giocato una grande partita, spiace solo aver vinto con appena due reti di scarto. Ma sono felice per Basic e Patric che hanno segnato. Immobile? Ha la sensazione di stare male, ha avvertito un problema al flessore. Ritiene però di essersi fermato in tempo“, ha invece dichiarato Sarri a proposito della partita vinta dalla sua Lazio. In un giovedì in cui però si respira ancora aria di derby.

OMNISPORT | 30-09-2021 23:58