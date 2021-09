Lazio-Roma, José Mourinho è una furia: lo sfogo dopo il derby

“Abbiamo dominato e messo la Lazio in grande difficoltà”: il tecnico della Roma José Mourinho ha le idee chiare a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio nel derby all’Olimpico.

“La qualità del gioco offensivo nel calcio italiano è cambiato tanto ed è migliorata, ma purtroppo in una partita fantastica l’arbitro e il Var non sono stati all’altezza – è l’affondo dello Special One -. Sul secondo gol della Lazio c’era un rigore per noi, invece che 2-0 poteva essere 1-1″.

“L’arbitro ha sbagliato in campo e il Var fuori. Poi manca l’espulsione a Lucas Leiva. A Pellegrini hanno dato il rosso per molto meno. Penso che la Roma abbia giocato meglio oggi”, ha continuato il mister portoghese.

Mourinho tira dritto per la sua strada: “Sarei più preoccupato se la mia squadra non cercasse di vincere la partita anche se sotto di due gol o se la Lazio ci avesse dominato. Abbiamo preso due gol in contropiede, ma una squadra che perde deve rischiare qualcosa”.

Una nota positiva è stata senz’altro Zaniolo, in crescita: “Ha fatto una buona partita, poi magari ha sbagliato qualcosa nell’ultimo passaggio. Fisicamente ha dominato e peccato che abbia avuto un affaticamento fisico che non gli ha permesso di finire la gara”.

“Sempre, a parte dieci minuti non siamo mai stati in difficoltà. Ci siamo assunti dei rischi per raddrizzare la sfida, meritavamo un risultato diverso e l’arbitro è stato decisivo in questa partita”, ha concluso Mourinho.

