Mourinho rilancia Zaniolo: "Mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento"

26-11-2021 08:55

Al termine della sfida vinta dalla Roma contro lo Zorya in Conference League, era inevitabile che una delle domande poste a José Mourinho vertesse su Nicolò Zaniolo .

Dopo due panchine consecutive, il numero 22 romanista è tornato titolare e ha fornito una buona prestazione servendo un assist e trovando anche la via del goal.

Lo Special One ha dunque motivato ai microfoni di Sky Sport la scelta di tenerlo fuori nelle ultime due gare prima di quella contro gli ucraini. “La panchina col Venezia è stata una conseguenza di una settimana con problemi e in cui non si è allenato, la seconda per dei pensieri miei perché ho pensato che Shomurodov dà profondità. Oggi ha giocato bene, come ho detto non mi aspettavo niente da lui da solo ma dalla squadra: ho avuto questo. Il suo atteggiamento mi è piaciuto veramente”.

