Mourinho: "Soffriamo di qualche complesso"

09-01-2022 21:33

Il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato abbattuto la sconfitta dei suoi contro la Juve: “La squadra ha giocato bene per buona parte della gara. Abbiamo fatto 70 minuti di controllo assoluto, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Cambio Felix, che ha fatto una grandissima partita, e poi il giocatore che entra (Shomurodov ndr) dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c’è nessun problema, ma qui c’è qualche complesso per cui anche l’anno scorso non vincevano le partite top. Quel gol ci ha ammazzato”.

“Devo fare i complimenti anche all’arbitro Massa, che ha distribuito i gialli e che nel finale ha dato il rigore. Nel finale si è visto che i giocatori sono buoni. Se la partita finisce al minuto 70 abbiamo fatto una gara straordinaria, ma dopo sono venuti fuori tutte le cose negative, compresa la panchina. Maitland-Niles è arrivato da poco, più le assenze di Zaniolo, Karsdorp, Mancini ed El Shaarawy. Costruire una squadra con la panchina che può giocare: è difficile per me lavorare su questo tipo di squadra, ma sono qui per questo”.

