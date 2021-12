Mourinho sorride a metà: "Presi due gol inaccettabili, bene solo il primato"

Al termine della sfida contro il CSKA Sofia vinta dalla Roma per 3-2 in Conference League, José Mourinho ha risposto ai microfoni di Sky Sport.

Il portoghese non si è detto pienamente soddisfatto dalla sua squadra, che avanti di tre reti ha permesso ai bulgari di rientrare in partita

Soddisfatto invece per il primo posto nel girone, che evita alla Roma i sedicesimi di finale.

“Non potevamo controllare il risultato in Ucraina, ma questo ci aiuta perché non abbiamo una rosa per tre competizioni e non avevamo bisogno di due partite in più a febbraio”.