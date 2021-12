09-12-2021 21:15

La doppietta di Abraham e il gol di Mayoral di tacco decidono il match in Bulgaria (3-2 il finale per i giallorossi). Nel finale il CSKA Sofia accorcia le distanze con Catakovic e Wildschut, ma non basta.

La Roma scavalca in testa il Bodo Glimt che pareggia contro lo Zorya 1-1 e vola direttamente agli ottavi di finale di Conference League.

