Il primato non basta, Mourinho fa infuriare i tifosi della Roma

La Roma esce con un successo importante dalla trasferta di Conference League in quel Sofia contro il Cska e si prende gli ottavi della nuova competizione Uefa. Uno 2-3 firmato dalla doppietta di Abraham e dal pregevole colpo di tacco di Borja Mayoral che, in virtù dell’1-1 tra Zorya e Bodø/Glimt, permette ai giallorossi di superare in testa alla classifica i norvegesi ed evitare gli spareggi. Ma i tifosi hanno poco da festeggiare, e piovono critiche per Mourinho.

Roma, tifosi con Borja Mayoral

La positiva prestazione di Borja Mayoral, che in questa prima parte di stagione è spesso e volentieri finito ai margini del progetto di José Mourinho tanto da essere accostato alla Fiorentina già nel mercato di gennaio, scatena i tifosi. Sui social parte una vera e propria crociata per riabilitare l’attaccante spagnolo a un ruolo di maggior rilievo nelle gerarchie giallorosse. In molti se la prendono con Mourinho.

C’è chi scrive: “Continuo a non capire minimamente perché Mourinho si ostina a non far giocare Borja Mayoral quando è un ragazzo dal potenziale pazzesco e l’anno scorso ha già dimostrato tanto. Dopo stasera penso che dovrà ricredersi, o sarà difficile spiegare ai tifosi” e ancora: “Eh ma continua a non metterlo mai, mi raccomando”, oppure: “Solo quel fenomeno di Mourinho può lasciare ai margini Borja Mayoral….ma lui si è evoluto…lui….cit.”

Roma, tifosi infuriati con Mourinho

E le critiche al portoghese arrivano anche quando Zaniolo è costretto al forfait per un problema fisico a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Qualcuno chiede: “Ma che bisogno c’era di mettere in campo Zaniolo mi chiedo bah” e un altro fa eco: “Strano che sei fai giocare Zaniolo su sto campo di patate si fa male ma dopotutto sul 3-0 cosa potevi fare?”, “Ma il senso di far giocare Zaniolo in quel pantano?”, “Perché caspita hai messo prima Zaniolo??!! Awww svegliati…”.

