Moviola Eintracht-Inter: rigore ok ma due errori gravi

Nell’andata degli ottavi di finale di Europa League Eintracht e Inter pareggiano 0-0, rimandando tutto il discorso qualificazione alla gara di ritorno in programma allo stadio Giuseppe Meazza giovedì 14 marzo. Match che tra l’altro sarà condizionato anche da alcuen scelte fatte dall’arbitro Collum, scozzese, che ha ammonito due nerazzurri diffidati che dunque verranno squalificati.

Rigore generoso ma che c’è – Nel primo tempo contatto in area di rigore tedesca fra Gelson Martinez e Lautaro Martinez, con l’interista che viene toccato sulla gamba e fa davvero poco per rimanere in piedi. L’intervento falloso però c’è, e sebbene spesso gli arbitri sorvolino su questo tipo di contatti è un penalty che per regolamento si può dare (a spegnere ogni possibile polemica però ci ha pensato Brozovic, fallendo l’escuzione dagli undici metri. Indiscutibile anche il giallo dato allo stesso Martinez per un tackle da dietro, che gli farà saltare il ritorno, mentre è esagerato quello mostrato ad Asamoah, che colpisce l’avversario in un normale contrasto (anche lui diffidato, quindi ingiustamente squalificato).

Proteste nella ripresa -Al settimo del secondo tempo viene annullato un gol al team di Francoforte, ed è una decisione corretta in quanto sulla rete realizzata da N’Dicka c’è una evidente posizione di fuorigioco di Haller. L’errore dell’arbitro però arriva un minuto dopo e sempre con Haller protagonista, che subisce un contatto irregolare in area da parte di D’Ambrosio che andava punito: manca di conseguenza un calcio di rigore a favore dell’Eintracht.

SPORTEVAI | 08-03-2019 10:47