Moviola Juve-Napoli, che pasticci al Var: Sozza e Irrati nella bufera

07-01-2022 11:45

Pari e patta e tutti scontenti. Anche sul fronte arbitrale. Così Juventus-Napoli di ieri che sia nel risultato che negli episodi rappresenta terreno fertile per le polemiche e le recriminazioni. Sul banco degli imputati anche la direzione da parte di Sozza che se ha convinto per il piglio nelle decisioni e nel polso utilizzato, ha evidenziato delle lacune negli episodi soprattutto per gli errori al Var da parte di Irrati. Vediamo nel dettaglio la moviola di Juve-Napoli.

Juve-Napoli, la moviola: manca un rigore ai bianconeri

Il primo episodio sotto la lente d’ingrandimento avviene al 42′ quando Mertens in barriera, e in area, respinge con il braccio destro largo una punizione centrale di Cuadrado. Il check è velocissimo tra Sozza e Irrati in sala Var e si continua col calcio d’angolo. Non ci sono proteste in campo. Ma al rallentatore il braccio largo con cui il belga stava tenendo a distanza Morata pare evidente.

Così Marelli nella sua consueta analisi: “Nel primo episodio l’impressione è che Mertens tocchi effettivamente la palla calciata da Cuadrado col braccio. Si tratta di un episodio che abbiamo notato solo noi, a mio avviso c’erano gli estremi per la concessione del rigore”.

Napoli infuriato per il pari della Juve: c’è un fallo di Bernardeschi

Ma si lamenta anche il Napoli, anzi doppiamente. A cominciare dall’episodio che porta al gol dell’1-1 della Juventus. I bianconeri infatti conquistano palla pochi secondi prima del pareggio con un contrasto dubbio di Bernardeschi su Lobotka. La moviola, secondo Graziano Cesari a Pressing, evidenzia che il giocatore bianconero entri in maniera eccessivamente vigorosa su Lobotka.

E ancora, sempre Bernardeschi sembra toccare con la mano la palla sempre nello stesso contrasto. Doppio errore quindi dell’arbitro Sozza anche in questa occasione non aiutato al Var da Irrati che non lo ha richiamato nonostante il tocco con la mano pare evidente al rallentatore. Per Marelli: “Il metro di Sozza, ieri sera, è stato molto “largo”, nel senso che ha lasciato correre molto su contrasti anche parecchio “robusti”. Detto ciò, oggettivamente quel fallo andava fischiato in campo, perché la carica di Bernardeschi è stata decisamente oltre i limiti del “gioco fisico”.

Presunto rigore De Ligt-Di Lorenzo: la moviola di Juve-Napoli

Anche nel finale tanta carne al fuoco per la moviola. A reclamare un rigore anche il Napoli, quando all’83’ Di Lorenzo in area di rigore viene toccato da dietro da De Ligt. Sozza lascia correre non ravvisando irregolarità. Essendo una lettura arbitrale Irrati non può richiamare il direttore di gara all’on field review. Ancora Marelli precisa: “Sul contatto tra De Ligt e Di Lorenzo, rimango coerente con quanto ho sempre affermato in occasione di episodi del genere: per me non si possono assegnare rigori su contattini di tale portata”.

