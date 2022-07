Movistar, Eusebio Unzue bacchetta Mas

28-07-2022 15:25

È stato un Tour de France piuttosto complicato quello vissuto da Enric Mas, apparso prima senza le gambe per tenere il passo dei migliori nelle tappe di montagna e quindi costretto poi a ritirarsi causa Covid-19.

Sui suoi problemi e sul suo scarso rendimento in Francia non si è potuto esimere dall’esprimersi anche il manager della sua squadra Eusebio Unzue il quale, senza troppi pli sulla lingua, ha dato un giudizio piuttosto netto sullo scalatore iberico.

“Quello che è successo a Mas al Tour de France ci ha aiutato a capire che, a 27 anni, lui non ha ancora le capacità per essere un leader” ha detto il numero uno della Movistar a El Pais.

“Non è pronto per un ruolo di responsabilità in una squadra e per sostenere i sogni di un paese. Dobbiamo essere pazienti e aspettare che Enric raggiunga la maturità” ha proseguito un Unzue che, a questo punto, non sa cosa aspettarsi alla prossima Vuelta España.

“Non mi azzardo a dire che Mas sarà al massimo per quell’appuntamento. Lui comunque non ha mai considerato la possibilità di non andarci”.