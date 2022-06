Movistar, ufficiale il rinnovo di Mas

27-06-2022 13:31

Enric Mas continuerà ad essere un pilastro della Movistar anche nelle prossime stagioni. Il forte scalatore spagnolo ha infatti siglato un prolungamento contrattuale che lo legherà alla formazione di Unzue fino al 2025.

“È stata una decisione semplice visto che per me era chiaro già da tempo che volevo restare alla Movistar” ha detto il classe 1995 dopo la firma.

“Indubbiamente, il motivo più importante per restare è il gruppo che abbiamo, tanto nello staff di grande qualità tecniche e umane che nell’organico, corridori che danno tutto per te. Sono stati mesi complicati in questo inizio di stagione, con molti incidenti in corse come Tirreno – Adriatico, Giro dei Paesi Baschi o Giro del Delfinato che mi hanno impedito di mostrare la versione migliore di me in corsa, ma così è il ciclismo e anche la vita. Bisogna affrontare le cose come vengono”.

Mas ora sarà impegnato al Tour de France dove cercherà di lottare per un piazzamento sul podio.