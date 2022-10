Movistar, Valverde ribadisce che non salirà in ammiraglia

10-10-2022 16:44

Chiusa la parentesi in gruppo, per Alejandro Valverde è arrivato il momento di pensare al futuro e trovare una collocazione al di fuori del ciclismo pedalato, un settore dove, nonostante i dubbi che ancora permangono, lo spagnolo sa già quale posizione certamente non occuperà.

“Posso essere ancora molto utile alla Movistar. Non ho paura di questa nuova vita, ci sto pensando da molto tempo e il fatto di continuare nel mondo del ciclismo mi farà essere ugualmente felice” ha detto a Marca lo spagnolo.

“Di sicuro il mio ruolo non avrà nulla a che fare con quello di direttore sportivo, questo è chiaro, ma sarà un ruolo in cui potrò aiutare i giovani e assicurarmi che il team continui a crescere”.

Nel frattempo, il nativo di Las Lumbreras potrà approfittare del tempo libero per star dietro alle sue altre grandi passioni.

“Gli piace guardare il Real Madrid e, soprattutto, la Formula Uno. Così tanto che, durante il podio del Giro d’Italia, mentre aspettava nel retro, guardava una corsa sul cellulare. A Verona lo omaggiavano e lui si preoccupava delle posizioni della F1” ha raccontato la moglie dell’ex corridore iberico.