Movistar, van Vleuten conferma il ritiro alla fine del 2023

07-10-2022 12:40

Sarà ufficialmente il 2023 l’ultimo anno in gruppo per Annemiek van Vleuten. La straordinaria atleta olandese ha infatti confermato che appenderà la bici al chiodo al termine della prossima stagione fugando quindi i dubbi in merito a una decisione che ancora non sembrava del tutto certa.

“La cosa di andare oltre il 2023 era stata presa fuori contesto. In quel momento mi avevano chiesto se avevo dubbi sullo smettere e io ho risposto di sì, perché amo questo sport e a volte mi chiedo perché dovrei lasciarlo” ha raccontato l’iridata alla vigilia del Tour de Romandie femminile.

“Il punto è che ora sono a un tale livello che potrebbe farmi venire qualche dubbio. Ma la maglia iridata appena conquistata è un’ulteriore spinta al ritiro a fine 2023: sarà il giusto momento di chiudere, dopo aver indossato quei colori per tutta una stagione. Mi godrò tantissimo la prossima annata”.

Per il post-ritiro van Vleuten poi sembra avere già in testa che percorso potrebbe intraprendere.

“Qui alla Movistar mi dà energia vedere questo gruppo di giovani atlete che sta crescendo in fretta. E non solo le ragazze, ma anche tutto lo staff intorno alla squadra. Lavorare in questa squadra, con tutto questo entusiasmo, sicuramente mi piacerebbe, Ma, nel caso, sono sicura di una cosa: non lo farei in ammiraglia e non farò la direttrice sportiva. Potrei invece pensare a un ruolo da psicologa sportiva, da dirigente o da allenatrice”.