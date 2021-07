Mueller stronca Loew: "Strategia difensivista non paga"

L’attaccante della Germania Thomas Mueller ha criticato il ct Joachim Loew per la strategia utilizzata contro l’Inghilterra agli ottavi di Euro 2020: “Gli sforzi per non subire gol attraverso una strategia difensivista, o comunque attendista, hanno fallito. Contro l’Inghilterra le due linee difensive a cinque hanno quasi neutralizzato gli attacchi avversari e, quando una partita si mette così, chi segna per primo spesso vince. È accaduto anche questa volta”.

“Adesso bisognerà voltare pagina, cercherò di trasformare la delusione per l’Europeo in energia positiva per la stagione da affrontare con il Bayern”, le parole della punta del Bayern.

OMNISPORT | 05-07-2021 16:17