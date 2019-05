Multe pesanti per Venezia e Cremona

Quarti Playoff. Gara 2 del 21 maggio 2019: ecco i provvedimenti disciplinari.

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 2.400,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo e frequenti colpendo.

UMANA REYER VENEZIA. Ammenda di Euro 2.200,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria e per lancio di sputi isolato e sporadico, colpendo in un'occasione l'allenatore della squadra ospite.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 12:14