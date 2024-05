Playoff di B, apre Palermo-Sampdoria: squalificati, indisponibili, formazioni e dove vederla in tv

Inizia il conto alla rovescia per i playoff di Serie B. Si parte con i quarti di finale, in campo Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia: il programma

Tutto pronto per i playoff di Serie B, con Palermo-Sampdoria che taglierà il nastro di partenza dei quarti di finale. Si proseguirà poi con la sfida tra il Catanzaro e il Brescia. Le squadre che si qualificheranno al prossimo turno, incontreranno il Venezia e la Cremonese.

Serie B, via ai playoff: sfide e regolamento

I Playoff di Serie B cominceranno con le sfide secche tra le squadre che hanno terminato il campionato tra il quinto e l’ottavo posto: quindi Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria. Si darà il via alle danze con la sfida del “Barbera”. Le vincenti accederanno alle semifinali dove troveranno il Venezia e la Cremonese. Nei quarti avranno un vantaggio le squadre di casa (miglior posizionamento nella regular season), che potranno qualificarsi al turno successivo anche con un pareggio. Nel caso non si decretasse un vincitore nei primi novanta minuti, si andrebbe ai supplementari. Cosa che non sarà prevista per i prossimi step, che però metterà in scena match di andata e ritorno.

I rosanero si presenteranno al playoff dopo un periodo complicato, che ha portato all’esonero di Corini e all’arrivo di Mignani. L’ex Bari ha conquistato solo un successo all’ultima giornata e spera di trovare qualche marcia in più per la gara contro la squadra di Pirlo. I blucerchiati hanno terminato il campionato in crescendo, con tre vittorie di fila e una ottima forma. Il Catanzaro ha il favore del pronostico contro il Brescia, ma in un unico match un solo dettaglio potrebbe fare la differenza.

Dove vedere Palermo-Sampdoria e i playoff di Serie B

Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 17 alle ore 20.30 al “Renzo Barbera”, darà il via ai playoff di Serie B. La post season, come tutta la stagione regolare del campionato cadetto, sarà visibili su Sky Sport e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. I match saranno trasmessi anche in streaming su NOW e DAZN.

Partita: Palermo-Sampdoria

Data: venerdì 17 maggio 2024

Orario: 20.30

Canale TV: Sky Sport Calcio, DAZN

Streaming: Sky Go, Now, DAZN

IL CALENDARIO

Venerdì 17 maggio ore 20:30: Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio ore 20:30: Catanzaro-Brescia

Lunedì 20 maggio ore 20.30: Palermo/Sampdoria contro Venezia

Martedì 21 maggio ore 20.30: Catanzaro/Brescia contro Cremonese

Venerdì 24 maggio ore 20.30: Venezia contro Palermo/Sampdoria

Sabato 25 maggio ore 20.30: Cremonese contro Catanzaro/Brescia

Giovedì 30 maggio ore 20.30: finale di andata

Domenica 2 giugno ore 20.30: finale di ritorno

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Marconi, Lucioni, Graves; Diakitè, Segre, Ranocchia, Di Francesco, Lund; Brunori, Insigne. All. Mignani.

Indisponibili: Coulibaly

Squalificati: Nedelcearu

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Indisponibili: Murru, Pedrola, Ferrari, Vieira, Girelli

Squalificati: /